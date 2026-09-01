Acreditan 60 detectives de la SSPE el grado de Técnico Superior Universitario en Policía de Investigación

– El proceso de acreditación permitió reconocer académicamente los conocimientos, competencias y experiencia de los elementos de la Policía del Estado

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) reconoció a 60 Detectives que obtuvieron el grado de Técnico Superior Universitario en Policía de Investigación, como resultado de un proceso de acreditación académica en el que participó el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL). Durante la ceremonia de entrega de constancias y reconocimientos, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, destacó el compromiso y la preparación de los elementos que diariamente contribuyen a fortalecer la seguridad de las familias chihuahuenses.

Este proceso permitió reconocer formalmente los conocimientos, competencias y experiencia que las y los Detectives han desarrollado a lo largo de su trayectoria en el ejercicio de sus funciones policiales, otorgándoles un respaldo académico mediante el grado de Técnico Superior Universitario en Policía de Investigación.

La acreditación contempla conocimientos relacionados con áreas fundamentales para el desempeño de la Policía de Investigación, entre ellas la investigación policial, el marco jurídico y las ciencias forenses, fortaleciendo las capacidades de los elementos y contribuyendo a una actuación cada vez más profesional.

Durante la ceremonia, se resaltó que la profesionalización constituye uno de los pilares para consolidar instituciones de seguridad capaces de responder a los retos actuales y brindar un servicio basado en conocimientos, preparación, disciplina y compromiso con la sociedad.

En este sentido, Gilberto Loya reconoció el esfuerzo realizado por los 60 Detectives para acreditar sus conocimientos y competencias, destacando que detrás de cada constancia existe una trayectoria de trabajo y servicio a Chihuahua.

“En la Policía del Estado sabemos que la seguridad se fortalece invirtiendo en las personas, en sus talentos y en sus capacidades. Y ustedes son precisamente el ejemplo de ello”, señaló.

El secretario destacó que este reconocimiento académico representa también una forma de valorar el trabajo que los elementos han desarrollado diariamente en las calles, al convertir sus conocimientos y experiencia adquiridos durante el servicio en una acreditación curricular y académica.

“Cada día que salieron de sus casas a hacer de Chihuahua un mejor estado, hoy se reconoce de manera curricular, académica”, expresó.

La SSPE refrendó que continuará impulsando mecanismos de profesionalización y especialización para sus integrantes, al considerar que contar con policías mejor preparados fortalece las capacidades institucionales y permite brindar mejores resultados a la ciudadanía.

Con acciones como esta, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reafirma su compromiso de invertir en la formación de sus elementos, reconocer su experiencia y fortalecer una Policía del Estado cada vez más profesional, especializada y preparada para enfrentar los desafíos de la seguridad pública.