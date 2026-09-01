Impulsa Secretaría de Salud detección oportuna del cáncer infantil en Chihuahua

_– De enero a agosto de 2026 se registraron 29 nuevos casos atendidos en los Hospitales Infantiles de Especialidades de Chihuahua y Ciudad Juárez_

En el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer Infantil, la Secretaría de Salud fortalece durante septiembre las acciones de sensibilización y detección oportuna de esta enfermedad, a fin de favorecer diagnósticos tempranos y el inicio adecuado del tratamiento en niñas, niños y adolescentes.

Este año, las actividades se desarrollan bajo el lema “Demostrando el Impacto: Del desafío al cambio”, mediante el cual se busca reforzar la participación de las instituciones de salud, las familias y la sociedad en general.

Como parte de las estrategias para la detección oportuna, los centros de salud del Estado cuentan con una cédula para identificar signos y síntomas de sospecha de cáncer infantil en personas menores de 18 años.

Esta herramienta se encuentra disponible tanto en el expediente electrónico como en formato físico y debe aplicarse durante la consulta médica, independientemente del motivo por el cual el menor de edad acuda a recibir atención.

Cuando durante la valoración se identifican signos de alerta o sospechas que requieren vigilancia, el personal de salud realiza un seguimiento en un periodo aproximado de siete días para evaluar su evolución y determinar las acciones correspondientes.

En aquellos casos en los que existe una alta sospecha diagnóstica, se busca realizar de manera oportuna la referencia al Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua (HIECH) o al Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez (HIEJ), según corresponda.

Lo anterior, con el objetivo de evitar retrasos en la valoración especializada, el diagnóstico y, de confirmarse la enfermedad, el inicio del tratamiento.

De acuerdo con las condiciones del paciente y la ubicación de la unidad médica, existen casos en los que la niña, niño o adolescente puede ser referido inicialmente a la unidad hospitalaria más cercana que cuente con atención pediátrica, aun cuando no disponga directamente de un especialista en oncología, para posteriormente continuar con la ruta de referencia.

De enero a agosto de 2026 se han registrado 29 nuevos casos de cáncer infantil, de los cuales 19 corresponden a pacientes atendidos en el HIECH y 10 en el HIEJ.

La Secretaría de Salud exhorta a madres, padres y personas cuidadoras a permanecer atentos ante cambios persistentes en la salud de niñas, niños y adolescentes, así como acudir a la unidad médica más cercana cuando detecten algún signo o síntoma inusual.

La valoración profesional y la detección oportuna pueden ser determinantes para establecer un diagnóstico y tratamiento adecuados.