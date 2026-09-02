Londres. El mediocampista argentino Enzo Fernández jugará en el Manchester City. En el último día del mercado de fichajes en Europa, los Citizens llegaron a un acuerdo con el Chelsea, según reportes de la prensa británica.

El traspaso del internacional de la Albiceleste, de 25 años, ascendería a 167 millones de dólares. De confirmarse el monto, se igualaría el récord de fichaje más caro en la Liga Premier inglesa, que estableció hace un año el sueco Alexander Isak con su pase del Newcastle al Liverpool.

A la espera del anuncio oficial, la llegada de Fernández al Etihad Stadium reforzará la reconstrucción del centro del campo en la nueva era del City tras la salida del entrenador español Pep Guardiola.

El cuadro de Manchester ha sumado recientemente en este mercado, por cantidades también exorbitantes a figuras como Elliot Anderson y Ayyoub Bouaddi, después de las salidas de Rodri, Bernardo Silva, Nico González y Tijjani Reijnders.

Fernández se pondrá a las órdenes de Enzo Maresca, con quien coincidió en el Chelsea.

El técnico italiano fue fichado en junio con la difícil misión de hacer olvidar a Guardiola, que abandonó el banquillo de los Sky Blues luego de una década prodigiosa.

El argentino, uno de los capitanes del Chelsea, se unió al equipo londinense en enero de 2023 y participó en los títulos de los Blues en la Conference League y el Mundial de Clubes en 2025. Con la Albiceleste, Enzo fue campeón del Mundial en 2022 y de la Copa América en 2024.

Estuvo este año en la final mundialista contra España, en la que fue expulsado antes de que su selección perdiera en la prórroga por 1-0.

El culebrón sobre la salida o no de Enzo de su actual club fue uno de los más comentados del mercado europeo en los últimos meses.

El Chelsea llegó a suspenderle dos encuentros a finales de la pasada campaña por plantear la duda sobre su futuro en el equipo.

En un amistoso de pretemporada ante la Real Sociedad a mediados de agosto, Enzo fue abucheado por un sector de la hinchada de Stamford Bridge, que le reprochó ese deseo de abandonar la entidad.

El entrenador Xabi Alonso no le incluyó en su convocatoria en los dos últimos partidos de los Blues, ganados ante el Luton en la Copa de la Liga y contra el Brighton en la Premier League.