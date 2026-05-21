Sheinbaum reafirma colaboración bilateral en reunión con secretario de Seguridad de EU, Markwayne Mullin

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que sostuvo una reunión en Palacio Nacional con el secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, con quien acordó mantener la colaboración bilateral “en el marco de respeto de nuestros países”.



A través de un mensaje publicado en X, la mandataria señaló: “Recibimos en Palacio Nacional al Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin. Acordamos seguir colaborando conjuntamente en el marco de respeto de nuestros países”.



Sheinbaum acompañó el mensaje con diversas fotografías del encuentro, que tuvo duración de alrededor de una hora, celebrado en la sede del Ejecutivo federal.



En las imágenes se observa la participación del canciller Roberto Velasco; del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson; así como de Roberto Lazzeri, quien próximamente asumirá la representación diplomática mexicana en Washington.



También estuvieron presentes la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; y el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, además de integrantes de la comitiva de la representación estadunidense.



Más tarde, Mullin sostendrá una reunión de trabajo con el gabinete de seguridad.