Irán acusa a EU de matar civiles en bombardeo con misiles

Irán acusó este lunes a Estados Unidos de haber provocado la muerte de civiles, entre ellos una niña de dos años y adolescentes que jugaban voleibol, durante uno de los bombardeos lanzados al inicio de la reciente guerra contra la República Islámica, informó Al Jazeera.

El vocero del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, denunció que un “devastador ataque con misiles estadunidenses” impactó el pasado 28 de febrero una zona residencial de Lamerd, en la provincia sureña de Fars, incluido un complejo deportivo donde se encontraban jóvenes practicando voleibol.

En una publicación en inglés difundida en la red social X, Baghaei afirmó que en el ataque se utilizaron “misiles de precisión estadunidenses” y aseguró, al citar a un legislador de la región, que el saldo fue de al menos 24 muertos.

“El ataque acabó con la vida de 24 personas, entre ellas una niña de dos años, varios jugadores adolescentes de voleibol y otros hombres y mujeres”, sostuvo el funcionario iraní.

Baghaei agregó que “quienes ordenaron y ejecutaron este ataque deben rendir cuentas ante cualquier tribunal competente”, en referencia a Washington y sus aliados.