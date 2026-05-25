CNTE desiste de llegar al Zócalo y reprocha despliegue policial; deciden instalar plantón en 5 de mayo

Ciudad de México. Luego de lo que calificaron como acto de represión y con cuestionamientos a los principios que defiende el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, “que no cumple como la de primero los pobres”, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) decidieron que no intentarán llegar al Zócalo. Esto luego de la valla policiaca que les impidió seguir sobre la calle 5 de mayo.

Los docentes decidieron instalar el plantón sobre la calle 5 de Mayo, desde el Eje Central Lázaro Cárdenas hacia el Zócalo.

Foto: Jorge Ángel Pablo García

Al llegar al Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo, una grúa para vehículos pesados trató de frenar el paso de la marcha, pero los inconformes con camioneta incluida, pasaron por la banqueta. Llegaron casi al cruce con Bolívar, donde ya estaba la valla policial. Los maestros intentaron pasar con la camioneta que va cargada con maletas, sillas y otros materiales para instalar el plantón.

Por algunos minutos hubo empujones y los maestros empezaban a formar una valla de seguridad, cuando de repente apareció un polvo químico seco que roció a los manifestantes. Todo se puso blanco, se perdió la visibilidad. Como pudieron, los docentes retrocedieron y se replegaron.

La CNTE anunció la movilización de este lunes a fin de alcanzar una solución a sus demandas centrales, entre ellas, la abrogación de la Ley del Issste 2007.

Foto: Jorge Ángel Pablo García

Foto: Jorge A. Pérez Alfonso