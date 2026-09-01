Sheinbaum: Que nadie se equivoque, en la 4T no hay divisiones ni rompimientos

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó en Palacio Nacional este martes 1 de septiembre de 2026 su Segundo Informe de Gobierno.

En dicho mensaje, la mandataria mexicana presentará los resultados y avances de su Gobierno en el último año.

Al evento asistieron el Gabinete legal y ampliado, además de gobernadores, legisladores, dirigentes de los partidos afines al movimiento de la 4T, empresarios, representantes de pueblos originarios y de diversos sectores.

En el mensaje se destacaron los principales logros de la actual Administración federal en materia de seguridad, bienestar, educación, salud, vivienda, infraestructura, empleo, economía, entre otros rubros.

“Servidores públicos deben comportarse con humildad y sencillez”

La presidenta Sheinbaum empezó su mensaje con un mensaje a los servidores públicos: se deben comportar con humildad y sencillez.

“Los servidores públicos tenemos la obligación de comportarnos con profunda responsabilidad pero al mismo tiempo con sencillez y humildad”, dijo.

“Se utilizaban los recursos para excentricidades y lujos y se gobernaba para unos pocos. Eso terminó con la llegada de la 4T y lo digo claro: debe continuar de esa manera (…) Se separó el poder económico con el poder político. Somos un Gobierno presente en cada territorio. Somos un Gobierno que escucha y rinde cuentas”, puntualizó.

Destaca aumento al salario de maestros de 9% en 2026

La mandataria mexicana destacó el aumento en 2026 de un nueve por ciento al salario de los docentes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han aumentado. Además hemos reducido el gasto corriente en 200 mil millones de pesos comparado con 2024, sin afectar las áreas Sustantivas estos ahorros nos han permitido mejorar las condiciones de quienes menos ganan en el servicio público, así como aumentar el salario de los maestros en 10 por ciento en 2025 y en 2026 del 9 por ciento”, refirió.

Hay primavera laboral, salario de trabajadores ha subido 154%

“Desde 2018 las y los trabajadores viven una primavera laboral. El salario mínimo mensual pasó de dos mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 en 2026, 154 por ciento más en términos reales”, argumentó.

“En la frontera norte alcanza los 13 mil 409 pesos mensuales. La pobreza laboral en 2026 está en su mismo histórico desde 2005”, enfatizó.

Sheinbaum promete consolidación fiscal sin sacrificar bienestar en México

Sheinbaum Pardo que el Paquete Económico para 2027 contemplará una “paulatina consolidación fiscal” sin sacrificar la inversión pública ni el gasto en bienestar, salud y educación, al defender la estabilidad de la economía pese a las tensiones comerciales con EE.UU. y el complejo escenario internacional.

“Será un proyecto responsable que, al mismo tiempo que garantiza una paulatina consolidación fiscal, mantiene inversión y bienestar, salud y educación”, afirmó.

Defendió la recuperación de una mayor participación del Estado en la economía, uno de los ejes de su proyecto político, “no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de mayor gasto público”.

“Economía mexicana está sólida, pese a embates internacionales y guerras”

La mandataria mexicana dejó en claro que la economía de México está sólida, pese a los embates internacionales como aranceles y guerras.

Explicó que hay récord en Inversión Extranjera Directa por unos 35 mil millones de dólares.

Afirmó que se mantienen los precios en combustibles, como diésel y la gasolina regular, además de que 24 artículos de la canasta básica han disminuido su precio en 12 por ciento.

Dijo que el peso mexicano se encuentra cerca de 17 unidades por dólar.

“La economía mexicana permanece estable y avanzando. Una de las monedas más apreciadas en todo el mundo”, refirió.

Programas Sociales llegarán en 2026 a más de 42 millones de personas

Sheinbaum Pardo explicó que al cierre de 2026 los Programas para el Bienestar llegarán a un total de 42 millones 860 mil 296 personas, con una inversión histórica de un billón de pesos “destinados al bienestar de la gente”.

“Estamos revirtiendo el daño causado por el abandono en décadas en materia de salud”

En materia de salud, la mandataria mexicana apuntó que bajo la Cuarta Transformación se está recuperando un derecho que durante años fue abandonado.

“Cuando llegó el gobierno de la Cuarta Transformación, había un profundo retroceso en el sistema de salud pública en México (…) Estamos revirtiendo el daño causado por el abandono en décadas en materia de salud”, resaltó.

“En el sexenio del presidente López Obrador se creó el IMSS-Bienestar, al que hoy se han incorporado 24 estados. Para este año, la atención en estas entidades federativas que se incorporaron al IMSS-Bienestar, la atención en consultas de especialidad habrá crecido 106% comparado con 2022”, indicó.

“En tan solo dos años de Gobierno, concluimos y están operando 33 nuevos hospitales del IMSS, del ISSSTE y del IMSS-Bienestar, además de once Unidades de Medicina Familiar y 36 centros de salud y consultorios. Habilitamos 650 quirófanos modernos y en el sexenio construiremos 152 unidades de salud nuevas que aportarán nueve mil camas más”, expuso.

“Gracias a un cambio en la concepción, se forman y contratan el doble de médicos especialistas cada año comparado con el periodo neoliberal. Para atender el abasto oportuno de medicamentos e insumos médicos, se realizan compras consolidadas directamente con los proveedores y creamos el programa ‘Rutas de la Salud’ para las unidades médicas y hospitales del sistema IMSS-Bienestar, a través de las cuales se han distribuido dos mil millones de piezas. Ningún hospital que atiende cáncer carece de medicamentos”, afirmó.

“Creamos el programa ‘Salud Casa por Casa’, a través del cual 20 mil profesionales de la salud han realizado más de 23 millones de visitas domiciliarias a adultos mayores y personas con discapacidad. Es el programa de prevención de la salud más importante de todo el mundo, enfatizó.

Sheinbaum destaca avances en derechos de las mujeres

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gestión representa la consolidación de las mujeres en las decisiones fundamentales del país y en el marco constitucional, pese a posturas misóginas y machistas que dudaban de su capacidad para gobernar.

“Hay algo que me llena de orgullo como primera mujer presidenta: las mujeres llegamos a la Constitución, a las leyes y a las decisiones fundamentales de la República”, resaltó.

“Pese a la misoginia y al machismo de quienes piensan que las mujeres no podemos o no sabemos gobernar, cada día demostramos lo contrario”, lanzó.

Refinería de Dos Bocas, vital para frenar alza de combustibles en México

Sheinbaum Pardo indicó que su Gobierno está “recuperando la soberanía energética de la nación”.

Afirmó que la Refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, Tabasco, ha sido fundamental para enfrentar el aumento en el precio de los combustibles que faceta a todo el mundo.

“A todos aquellos que criticaron la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Hoy se demuestra que gracias a la misma hemos podido enfrentar el aumento en el precio de los combustibles y el desabasto que afecta a la gran mayoría de los países del mundo”, dijo.

“Estamos concluyendo la construcción de dos coquizadoras para producir más gasolinas y diésel con bajo contenido de azufre en Tula y Salina Cruz. La primera terminará este año y la segunda en el primer semestre de 2027”, expresó.

Sheinbaum reporta caída del 51% en homicidios dolosos

La presidenta de méxico destacó que la paz y la tranquilidad de las familias mexicana son la prioridad de su Gobierno.

Al presentar un balance de la Estrategia Nacional de Seguridad, la mandataria afirmó que de octubre de 2024 a la fecha se logró una reducción del 51 por ciento en el delito de homicidio doloso, lo que equivale a un promedio de 44 homicidios diarios menos.

Entre las cifras clave y resultados expuestos durante el reporte destacan:

En lo que va de 2026, los delitos de alto impacto se redujeron 54 por ciento respecto a 2018, con caídas significativas en robo a transportista, robo de vehículo con violencia y lesiones por disparo de arma de fuego.

Se reportó la detención de 63 mil personas por diversos delitos (entre los que se encuentran 207 objetivos prioritarios), el decomiso de 32 mil 824 armas de fuego y 519 toneladas de droga, así como el desmantelamiento de dos mil 725 laboratorios y áreas clandestinas de metanfetaminas.

Reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad federal y sostuvo que el cambio en el Poder Judicial ha sido determinante para avanzar en la impartición de justicia.

“Quiero agradecer al gabinete de seguridad: al general secretario Ricardo Trevilla Trejo, al almirante secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles, al secretario de Seguridad Omar García Harfuch, a la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez y a la consejera jurídica Luisa María Alcalde, por el trabajo permanente durante estos meses, estos dos años, para poder alcanzar estos resultados en seguridad”, expuso.

Hay diálogo con EE.UU.; cooperación no significa sometimiento

Claudia Sheinbaum dejó en claro que se han llegado a acuerdos con Estados Unidos en materia de seguridad y está confiada en llegar a un entendimiento en materia comercial próximamente.

“En materia comercial, tenemos diálogo permanente con el gobierno de los Estados Unidos y esperamos llegar a un entendimiento”, resaltó.

“En materia de seguridad, hemos alcanzado acuerdos de colaboración que parten de cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, cooperación sin subordinación”, expuso.

Declaró que defenderá con honor la soberanía, dignidad e independencia mexicana

“En México queremos cooperación, diálogo y entendimiento con todas las naciones. Pero cooperación no significa sometimiento, amistad no significa renunciar a nuestros principios. Y mientras yo tenga el honor de servir como presidenta de la República, defenderé con toda firmeza nuestra soberanía, nuestra dignidad y nuestra independencia. Porque México es un país soberano, y la soberanía no se negocia, no se entrega y no se comparte”, lanzó.

En la 4T no hay divisiones ni rompimientos

La presidenta Sheinbaum recalcó que en los últimos 23 meses meses “hemos mostrado que México es fuerte, tiene un pueblo extraordinario, sabemos dialogar y nos entendemos como un país democrático”.

Además, dejo en claro que en el movimiento de la Cuarta Transformación no hay divisiones ni rompimientos.

“Somos parte del proyecto de la Cuarta Transformación de la vida pública. Que nadie se equivoque: aquí no hay divisiones, no hay rompimientos, Lo único que hay es la defensa del pueblo de México y su dignidad”, externó.

“Los ojos del mundo están puestos en México, porque aquí un pueblo grande ha decidido escribir su propia historia. Consolidamos un proyecto que nace desde abajo y pone en el centro la igualdad, la justicia y el bienestar.

México es libre, es soberano y avanza con dignidad

Por último, la mandataria mexicana recalcó que México es libre, soberano y avanza con dignidad, con la fuerza de su pueblo

“México no se somete ni se detiene. México es libre, es soberano y avanza con dignidad, con la fuerza de su pueblo y con la mirada puesta en un futuro que proviene de nuestro legado de grandeza”, declaró.

“Tenemos la responsabilidad histórica de garantizar el camino de la honradez y de un gobierno que esté al servicio del pueblo. Precisamente porque somos leales a esos principios podemos entregar buenas cuentas y garantizar un futuro de bienestar para todas y todos los mexicanos”, finalizó.

Con información de López-Dóriga Digital