Fuerte operativo por reporte de olores fétidos en vivienda de la colonia Girasoles

Chihuahua, Chih.- Un fuerte operativo de seguridad se registró la noche de este martes en el cruce de las calles 40 y Palestina, en la colonia Girasoles, luego de que se reportaran olores fétidos provenientes de un domicilio, lo que generó la sospecha de que pudiera encontrarse un cadáver en el interior.

Al lugar acudieron elementos de Inteligencia de la Policía Municipal, personal de Criminalística Municipal y agentes de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General del Estado, quienes desplegaron un operativo para verificar el reporte. Minutos después arribó el propietario del inmueble, quien permitió el acceso de las autoridades para realizar una inspección al interior de la vivienda.

Tras revisar el domicilio, los agentes no localizaron ninguna persona sin vida ni indicios relacionados con algún hecho violento. De manera preliminar, se estableció que los olores aparentemente provenían del sistema de drenaje, por lo que el reporte quedó finalmente como falsa alarma, retirándose las autoridades del lugar.