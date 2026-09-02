Policía resulta lesionado al retirar tanque de gas durante incendio en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- Elementos de la Policía Municipal y Bomberos atendieron un incendio en una vivienda ubicada en el cruce de las calles Río Plata y Río Frío, en la colonia Santa María, donde se reportaron personas lesionadas.

Al ingresar al inmueble, un agente detectó un tanque de gas en el interior y decidió retirarlo para evitar un riesgo mayor; sin embargo, resultó con quemaduras en ambos brazos y síntomas de intoxicación, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Bomberos de Cuauhtémoc lograron sofocar el fuego y permanecieron en el lugar para realizar las labores correspondientes. Vecinos señalaron que algunas personas que se encontraban dentro de la vivienda también habrían resultado lesionadas y se trasladaron por sus propios medios a un hospital.