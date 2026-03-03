Sheinbaum presenta la copa del Mundial de Futbol 2026 que será exhibida en CDMX

Ciudad de México. Sorpresivamente, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó hoy al final de su conferencia de prensa, la copa del Mundial de Futbol, que será exhibida en la Ciudad de México.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, emocionada alzó el trofeo, al igual que hizo el ex jugador brasileño José Roberto Gama de Oliveira, Bebeto –quien además lo besó y acunó.

“Es la tercera ocasión en que seremos locales, ningún otro país del mundo puede decir eso, solo México”, afirmó Louis Balat, presidente de Coca Cola México.”.

A cien días del silbatazo inicial, afirmó que “enchina la piel pensar en lo que viviremos todos juntos en junio de este año”, y se pronunció porque el Mundial no se quede únicamente en los estadios, sino que se viva en plazas, calles y comunidades de todo el país.

Manifestó que el recorrido del trofeo, que llegó de Guadalajara, Jalisco, muestra “al mundo un México fuerte y orgullo de su identidad” .

Señaló que la gira con la copa es la más grande que se ha hecho en el país. “Estamos recorriendo diez ciudades con una experiencia gratuita, que permitirá a miles de personas acercarse al trofeo, que representa los sueños del futbol mundial, pero también de las niñas y niños que practican este deporte”.

Coca Cola regaló 25 boletos para los ganadores del mundial social que organiza el gobierno de la presidenta Sheinbaum.

La mandataria también recibió una réplica de la Copa Mundial. “La vamos a poner en un museo”, dijo.