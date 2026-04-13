Sheinbaum no prevé reunirse con el rey Felipe en su visita a España; no descarta encuentro con Pedro Sánchez

Ciudad de México. Durante su gira por España, la presidenta Claudia Sheinbaum no tiene previsto una reunión con el rey Felipe de España aunque no descartó sostener un encuentro bilateral con el presidente de España, Pedro Sánchez. Sin embargo, detalló que esta tarde se reunirá con el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco para revisar la agenda y su participación en el Encuentro de movimientos progresistas en España al que acudirá únicamente el sábado.

En torno a las expectativas de su participación en el encuentro de movimientos progresistas que se efectuará este fin de semana, Sheinbaum destacó que en el contexto mundial que impera es importante que se escuche la voz de México y su reivindicación de la Doctrina Estada que es particularmente en estos momentos, subrayando el principio de la autodeterminación de los pueblos.

Consideró que su asistencia es importante en el contexto actual:

“Es relevante que estemos en estos encuentros. A veces no podemos estar en todos los foros porque coincidimos con el presidente López Obrador que la mejor política exterior es la política interior, es importante que en estos momentos la voz de México y la doctrina de Política exterior que representa. Es importante que México tenga una voz”.