Si a Morena no le gustan los resultados anulará las elecciones, es una batalla por el alma de este país: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que Morena está construyendo las reglas necesarias para seguir ganando las elecciones.

“Si no le gustan los resultados los van a anular”, expresó al recordar que hace 3 días se aprobó una reforma para anular las elecciones en caso de injerencia extranjera.

En este sentido, dijo que no se puede normalizar lo que el Gobierno Federal está haciendo en el país, protegiendo al crimen mientras las víctimas buscan a sus desaparecidos o son desplazadas.

Refrendó que es una batalla por el futuro del país y que la elección está entre las familias de bien o de los delincuentes: “es una batalla por el alma de este país”.