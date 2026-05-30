El narco decide por Morena y les ayuda a ganar elecciones, es tiempo de decirlo, señala Maru Campos

La gobernadora María Eugenia Campos Galván hizo un llamado para que la población de todo el país deje de normalizar el poder que ha tomado el crimen organizado en contubernio con el Gobierno Federal.

“No podemos normalizar que las fuerzas federales resguarden las fiestas donde se celebran los pactos del crimen organizado en lugar de combatirlos”.

Reiteró que no puede aceptar el hecho de que la delincuencia organizada se apodere de México, señalando que Morena ha creado un sistema en el que el narco es quien toma las decisiones.

Asimismo, dijo que Morena creó un nuevo método para ganar las elecciones en donde el crimen les ayuda a ganar las urnas.