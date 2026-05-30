“Maru no está sola”: Ricardo Anaya refrenda respaldo a gobernadora de Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih.- Durante la concentración de apoyo a la gobernadora Maru Campos, el senador Ricardo Anaya Cortés aseguró que la mandataria cuenta con el respaldo total del Partido Acción Nacional y defendió la estrategia de seguridad implementada en Chihuahua.

“Maru no está sola. Nosotros la vamos a apoyar y respaldar con todo”, declaró el legislador, al señalar que el modelo aplicado en el estado apuesta por combatir a la delincuencia y desmantelar estructuras criminales.

Anaya afirmó que Chihuahua representa una alternativa distinta a las políticas de seguridad impulsadas por gobiernos de Morena y sostuvo que la administración estatal ha actuado con firmeza frente al crimen organizado.

El senador participó en el evento realizado en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua, donde líderes nacionales del PAN expresaron su respaldo a la gobernadora ante la controversia política que enfrenta en los últimos días.