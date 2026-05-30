Eileen Wang, ex alcaldesa de Arcadia, California, declara ante tribunal federal ser una agente ilegal del gobierno chino

Los Ángeles. La ex alcaldesa de Arcadia, California, Eileen Wang se declaró culpable de “actuar como agente ilegal del gobierno chino”.

Wang, integrante del primer concejo municipal integrado totalmente por personas de origen asiático en la historia de la ciudad de Arcadia, presentó su declaratoria ante un tribunal federal, y lo cual preocupa a algunos residentes de la zona, de que podría generar un escrutinio injusto sobre la comunidad de estadunidenses de origen chino y asiático en general.

Arcadia ha experimentado un rápido cambio demográfico en las últimas dos décadas, ya que inmigrantes de China, Taiwán y Hong Kong llegaron en masa al Valle de San Gabriel, al este de Los Ángeles.

Después de que el caso de Wang se hiciera público el 11 de mayo, la noticia ocupó titulares nacionales y llenó la discreta ciudad suburbana de enojo, decepción y murmullos de discreta preocupación. En redes sociales, abundaron los temores sobre espías y la influencia del Partido Comunista Chino.

“No podemos permitir que este momento se convierta en una excusa para que la gente meta a comunidades enteras en el mismo saco o convierta la etnia en un arma para obtener ganancias políticas”, manifestó en un comunicado el alcalde interino Paul Cheng.

Wang aceptó en abril declararse culpable de cumplir las órdenes de funcionarios chinos al compartir artículos favorables a Pekín en un sitio web de noticias que ella administraba, sin notificar al gobierno de Estados Unidos como exige la ley.

La mujer, de 56 años, fue elegida en noviembre de 2022 para un Concejo Municipal de cinco integrantes, del cual se elige al alcalde de manera rotativa. Nació en Chengdu, China, e inmigró a Estados Unidos en 1995.