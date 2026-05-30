Gauff cede el trono de Roland Garros al caer en tercera ronda

Paris. Coco Gauff por fin se encontró en París con una jugadora capaz de igualar su cobertura de pista en largos intercambios desde el fondo de la cancha. Anastasia Potapova puso fin a la defensa del título de Gauff en Roland Garros con una victoria en la tercera ronda por 4-6, 7-6 (1), 6-4 sobre la estadounidense el sábado.

“Ella pudo cerrar los puntos y yo no”, dijo Gauff. “Simplemente no estoy aprovechando ciertos golpes”.

El partido se disputó ante gradas mayormente vacías en la cancha central Philippe-Chatrier, ya que los aficionados franceses estaban más pendientes de seguir la final de la Liga de Campeones de fútbol.

Gauff conquistó su segundo título de Grand Slam con una victoria sobre Aryna Sabalenka, número uno del mundo, en la final hace un año.

Potapova, nacida en Rusia pero que ahora representa a Austria, inclinó 3-2 a su favor el historial frente a Gauff. La número 30 del ranking está teniendo una gran temporada sobre arcilla después de alcanzar una final en Linz, Austria, y las semifinales del Abierto de Madrid tras ingresar como jugadora procedente de la fase de clasificación.

Gauff, cuarta del ranking, venía de una racha que la llevó a la final del Abierto de Italia. Fue derrotada en Roma por Elina Svitolina, otra jugadora que puede igualarla en intercambios largos. “Perdí de la misma manera en Roma que aquí. Nunca quieres perder de la misma manera dos veces seguidas”, dijo Gauff.

Cuando Gauff mandó afuera un derechazo en el primer punto de partido de su rival, Potapova cayó de espaldas y se cubrió los ojos mientras levantaba los pies en el aire para celebrar. Gauff saludó al público y se marchó rápidamente de la pista cuando terminó.

“Coco es una gran campeona. La respeto muchísimo. He estado luchando hasta el último punto y aquí estoy”, dijo Potapova. No fue una cuestión de errores para Gauff: cometió tres dobles faltas frente a las ocho de su rival y acumuló 46 errores no forzados por los 56 de Potapova. Más bien, Potapova controló más en los peloteos largos y terminó desgastando a Gauff.