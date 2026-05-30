Sinaloa es el rostro que viene para México si no frenamos a Morena: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que la violencia que se vive en Sinaloa es lo que le depara a todo el país si se permite que Morena siga con su sistema de narcogobierno.

Señaló que el crimen organizado, desde Sinaloa, ayudó a Morena a ganar las elecciones y por ello, ahora se sienten con el poder de hacer lo que se les plazca.

Asimismo, dijo que ante las acusaciones de vínculos con el crimen organizado para Rubén Rocha Moya, el gobierno pide pruebas.

“¿Quieren pruebas? Vean a las familias de los desaparecidos, a los jóvenes desnudos, a las comunidades desplazadas”.