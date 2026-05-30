Muere Kelly Lee Curtis a los 69 años, hermana mayor de Jamie Lee Curtis e hija de dos leyendas de Hollywood

La ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis anunció la muerte de su hermana mayor, Kelly Lee Curtis, a los 69 años, a través de un emotivo mensaje en Instagram.

Kelly Lee Curtis, actriz e hija de las estrellas de Hollywood Tony Curtis y Janet Leigh, murió este 30 de mayo a los 69 años. La noticia la dio a conocer su hermana menor, la actriz ganadora del Oscar Jamie Lee Curtis, a través de un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Jamie Lee Curtis anuncia la muerte de su hermana Kelly Lee Curtis, quien tenía 69 años

De acuerdo con la publicación de Jamie Lee Curtis, su hermana Kelly falleció por la mañana de este sábado en su casa, rodeada de naturaleza y en paz. Hasta el momento no se han dado a conocer las causas de su muerte.

En su despedida, la protagonista de Everything Everywhere All at Once recordó a su hermana como una de las personas más importantes de su vida.

“Un cálido aloha a mi hermana mayor, Kelly Lee Curtis. Falleció esta mañana en su casa, rodeada de naturaleza y en paz. Fue mi primera amiga y confidente de toda la vida”, escribió.

Muere Kelly Lee Curtis, hermana mayor de Jamie Lee Curtis (Instagram / Jamie Lee Curtis)

La actriz también evocó algunos de los rasgos que definieron la personalidad de Kelly fuera de los reflectores.

“Era increíblemente hermosa y una actriz talentosa. Jugaba muy bien al juego de corazones, coleccionaba tortugas y amaba a su familia, la naturaleza, la música, las tiendas de segunda mano, los viajes, Facebook y Pokémon Go”, señaló la ganadora del Oscar.

Jamie Lee destacó además el orgullo que su hermana sentía por sus raíces familiares.

“Estaba orgullosa de sus raíces danesas y su ascendencia judía húngara y era una ferviente patriota estadounidense”, resaltó.

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¿Quién fue Kelly Lee Curtis, hermana mayor de Jamie Lee Curtis e hija de dos leyendas de Hollywood?

Nacida en Santa Mónica, California, en 1956, Kelly Lee Curtis fue la hija mayor del matrimonio formado por Tony Curtis y Janet Leigh, dos de las figuras más reconocidas del cine hollywoodense de la segunda mitad del siglo 20.

Muere Kelly Lee Curtis, hermana mayor de Jamie Lee Curtis (Kobal/Shutterstock/Kobal/Shutterstock)

Su primer contacto con el cine ocurrió desde la infancia. Apareció siendo una niña en la película The Vikings (1958), producción protagonizada por sus propios padres.

Más tarde estudió negocios en Skidmore College antes de formarse como actriz en el Instituto de Teatro Lee Strasberg, según publica EW.

Muere Kelly Lee Curtis, hermana mayor de Jamie Lee Curtis (Carlo Allegri/Getty Images)

Aunque nunca alcanzó la notoriedad internacional de su hermana Jamie Lee, desarrolló una trayectoria constante en cine y televisión. Entre sus trabajos más conocidos figuran participaciones en Trading Places (1983), donde compartió créditos con Jamie Lee Curtis, así como apariciones en series como The Equalizer, Star Trek: Deep Space Nine, The Sentinel y Judging Amy.

Después de alejarse gradualmente de la actuación, también colaboró detrás de cámaras como asistente personal de Jamie Lee en películas como Freaky Friday, Christmas with the Kranks y You Again.

Muere Kelly Lee Curtis, hermana mayor de Jamie Lee Curtis (Ethan Miller/Getty Images)

Kelly Lee Curtis, la ‘Tía Galleta’

En la parte final de su mensaje de despedida, Jamie Lee Curtis recordó algunas de las características que más identificaban a su hermana Kelly Lee dentro de su círculo familiar.

“La recordaremos por su amorosa generosidad, sus firmes opiniones, su infinita curiosidad, su estilo único y sus galletas navideñas de almendras en forma de media luna, de ahí su apodo: Tía Galleta”, escribió la actriz, quien también compartió la despedida que Kelly acostumbraba utilizar en sus mensajes.

Muere Kelly Lee Curtis, hermana mayor de Jamie Lee Curtis (Eric Charbonneau/Shutterstock/Eric Charbonneau/Shutterstock)

“Kelly siempre terminaba sus mensajes o despedidas con una bendición húngara: Isten Veled, Dios está contigo”, explicó.

Y concluyó con una última frase dirigida a su hermana. “Isten Veled a mi hermana del sol y la luna, mi Tai. Nos vemos en el camino”.

Kelly Lee Curtis deja a su esposo, el productor teatral Scott Morfee, y a una familia cuya historia forma parte de la memoria de Hollywood desde hace más de siete décadas.