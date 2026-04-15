Sheinbaum integra equipo de alto nivel que analizará nuevas técnicas de ‘fracking’ para explorar gas “no convencional”

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo integró un grupo interdisciplinario con la UNAM, IPN, UAM, Universidad Autónoma de Nuevo León y 17 académicos e investigadores de excelencia para analizar la factibilidad de explotar fuentes “no convencionales” de gas en México con el fracking de nuevas tecnologías, con bajo impacto ambiental y uso de componentes biodegradables, para fortalecer la soberanía energética y dejar de depender de la compra del combustible a Estados Unidos (75 por ciento de lo que se consume).

No hay una decisión tomada, “la vamos a tomar en términos del conocimiento científico, no como una decisión de la presidenta, sino incorporando a científicos de tratamiento de agua, geólogos, ingenieros, ingenieras petroleras, especialistas en tratamiento de agua y también hay otro grupo de impactos ambientales relacionados con el cambio climático, con las emisiones de metal”, señaló al dar la bienvenida, entre otros, a los rectores de la UNAM, Leonardo Lomelí; Gustavo Pacheco López, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y Arturo Reyes Sandoval, director general del Instituto Politécnico Nacional.

Entonces, dijo, “es un grupo interdisciplinario que queremos que nos ayude a ver si en efecto hay nuevas técnicas, qué impactos puede tener y en dónde sería factible”, y en dos meses nos dé una primera orientación. “No vamos a forzar una decisión”.

Y tampoco “vamos a hacer nada contra la población. Tenemos que ver si se decide -por ejemplo- explotar Coahuila, porque del otro lado está una cuenca que sabemos que tiene gas y no sabemos cuánto están sacando las empresas de Estados Unidos de este lado”.

Pero también hay otras regiones del país. De manera que “si vemos que es factible en una zona, con nuestra tecnología bajo estas condiciones, hay que hablar con la población si está de acuerdo, los impactos y beneficios que tendría. No vamos a hacer nada en contra de una comunidad”.

A los grupos que “durante muchos años han luchado, como yo misma dije el fracking no, les aseveró que “cuando veo las nuevas tecnologías, la situación del país, en términos de la dependencia, pues lo peor que podemos decir es solo no, sino vamos a averiguar si en efecto hay nuevas tecnologías con menores impactos ambientales”.

¿Estamos apostando al futuro de México a eso? “No, pero hay muchas otros desarrollos tecnológicos vinculados con lo que se llaman tecnologías verdes o renovables, que también el objetivo es orientarse hacia ellas. Lo que no queremos es cerrar la puerta al futuro de México y a la decisión soberana que debemos tomar en momentos en donde estamos viendo que cada vez dependemos más de un energético del exterior.

“A todos aquellos movimientos legítimos que están contra el fracking, en primer lugar les decimos: estamos involucrando a los mejores científicos de México, académicos en distintos temas para que nos digan si en efecto, hay nuevas tecnologías para la explotación del gas no convencional y en dónde sería viable explotarlo”.

Porque “hay gas no convencional en distintas regiones de México, pero a lo mejor tiene más impactos ambientales en uno que en otros o tiene afectación a la población en unos que en otros”.

Esto en una primera visión “y después seguir trabajando con ellos y ellas para que nos puedan seguir asesorando y orientando”.

Por supuesto, sostuvo, “que tenemos y queremos seguir teniendo muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, y vamos a resolver las diferencias que tengamos siempre, pero nosotros tenemos que ver por la soberanía energética en nuestro país.

La mandataria reiteró que “para fortalecer la soberanía energética estamos incorporando a este grupo de académicos de altísimo nivel de nuestro país que nos puedan dar una orientación en este sentido porque han venido trabajando sobre estos temas”.

Una vez que ellos señalen los lugares donde es factible el fracking, “pasaríamos a la parte social, a la consulta con las comunidades, para que sea una decisión colectiva. Nunca vamos a pasar por encima de ninguna comunidad, porque esa siempre es nuestra esencia”.

Creo, subrayó, “que un ejercicio inédito en nuestro país, el incorporar a la academia, las universidades públicas de nuestro país, a las y los investigadores de estos temas a que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible para el futuro de México y para la soberanía nacional”.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, resaltó que el compromiso de este gobierno es alcanzar la soberanía energética, sin comprometer la seguridad hídrica, ni la salud de nuestros ecosistemas.

“Para lograr este equilibrio”, esta secretaría “ha convocado a un grupo de alto nivel. No es solo un equipo técnico, es un grupo multidisciplinario de expertas y expertos porque la complejidad de los yacimientos no convencionales no permite visiones aisladas”.

Necesitamos, sostuvo, “a los mejores en geología y en yacimientos para entender la estructura de la tierra; a expertos en fluidos y perforación para recomendar el uso de químicos que sean biodegradables y de manera crucial a los y las expertas en agua y el medio ambiente”.

Señaló que otras universidades también participan, así como los centros públicos de investigación.

“Los que están aquí hoy son especialistas del tema y representan a un grupo más amplio que estamos reuniendo, siendo la punta de lanza de una comunidad mucho más amplia de investigadores. Estamos aquí para dar confianza y rigor científico al pueblo de México”.

No estamos improvisando, subrayó, “estamos aplicando la ciencia para el bienestar social y la protección de nuestro suelo.