Ingresa nuevo frente frío; traerá vientos, nublados y chubascos aislados a territorio chihuahuense

Un nuevo frente frío ingresará en el noroeste de México, originando viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.

Estas condiciones podrían formar tolvaneras en los tramos carreteros Juárez-Ascensión, Delicias-Jiménez y Jiménez-Parral.

Además hay probabilidad de lluvias aisladas con posible actividad eléctrica y caída de granizo en Ahumada, Guadalupe, Coyame y Ojinaga.

Así que este miércoles dicho sistema frontal mantendrá rachas de 55 km/h en gran parte del territorio.

Ante estas condiciones, la CEPC exhorta a los conductores a extremar precauciones por la reducción de visibilidad.

error: Content is protected !!
