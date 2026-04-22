Ingresa nuevo frente frío; traerá vientos, nublados y chubascos aislados a territorio chihuahuense

Un nuevo frente frío ingresará en el noroeste de México, originando viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Durango.
Estas condiciones podrían formar tolvaneras en los tramos carreteros Juárez-Ascensión, Delicias-Jiménez y Jiménez-Parral.
Además hay probabilidad de lluvias aisladas con posible actividad eléctrica y caída de granizo en Ahumada, Guadalupe, Coyame y Ojinaga.
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) April 22, 2026
Así que este miércoles dicho sistema frontal mantendrá rachas de 55 km/h en gran parte del territorio.
Ante estas condiciones, la CEPC exhorta a los conductores a extremar precauciones por la reducción de visibilidad.