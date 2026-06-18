Sheinbaum desea suerte al ‘Tri’; verá en Palacio Nacional el juego de México contra Corea del Sur

Ciudad de México. Lejos del misterio que envolvió dónde presenciará el juego inaugural de la selección nacional contra Sudáfrica la semana pasada, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que hoy estará en Palacio Nacional” para ver el encuentro clave que México sostendrá contra Corea del Sur.

De buen talante, la mandataria arrancó su conferencia con sus buenos deseos para la representación nacional que jugará esta noche, a las 19 horas, en Guadalajara.

-¿Cuál es la quiniela ? , preguntó a los asistentes.

Los augurios generalizados dieron cuenta de un 2-1 a favor de México.

“Suerte a la selección”, con cariño.