Sheinbaum demanda a EU que le retire asilo al ex oficial de barandilla de Iguala, presunto implicado en el caso Ayotzinapa

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo demandó al gobierno de Estados Unidos retirar el asilo que otorgó a José Ulises Bernabé García, reclamado en extradición por México ante su presunta participación en la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

“Estamos insistiendo en que le quiten el asilo al juez de barandilla del caso Ayotzinapa, a Ulises Bernabé. No tiene por qué tener (la protección de Estados Unidos), nunca estuvo en riesgo su vida”, sostuvo la mandataria esta mañana en su conferencia en Palacio Nacional sin pregunta de por medio.

Agregó que este personaje —quien era el oficial de barandilla de guardia la noche del 26 de septiembre de 2014 cuando se suscitaron los crímenes en Iguala, Guerrero—, “declaró falsamente que los estudiantes de Ayotzinapa no estuvieron ahí. Y estamos pidiendo su extradición”.

En ese sentido, la jefa del Ejecutivo envió un claro mensaje a Washington: “¿Qué pedimos nosotros (al gobierno estadunidense)? Reciprocidad. Porque no se puede estar pidiendo de un lado y no responder del otro. Nosotros siempre queremos una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el Departamento de Justicia, pero es muy importante que haya siempre reciprocidad”.