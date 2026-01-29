Sheinbaum anuncia que Trump la invitó a visitar Estados Unidos en su llamada de 40 minutos

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló este jueves que su homólogo Donald Trump la invitó a visitar Estados Unidos durante la llamada de 40 minutos que sostuvo.

Sin embargo, la mandataria señaló que no se fijó una fecha para esta visita, pero se acordó continuar con las conversaciones telefónicas.

“Me invitó a Estados Unidos, pero no quedamos en alguna fecha en particular y quedamos de seguirnos llamando para darle seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos”, añadió.

Sheinbaum señaló que en la llamada conversaron sobre seguridad y el tema comercial, además de que saludó a la esposa del estadounidense, Melania Trump. Sin embargo, señaló que no platicaron sobre el envío de petróleo a Cuba

“No podemos comunicar mucho más, pero fue una conversación muy cordial, sobre temas de seguridad, los dos coincidimos que vamos muy bien”, comentó a la prensa.

En el asunto comercial, la presidenta señaló que se platicó de la industria automotriz y el T-MEC, aunque señaló que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, compartirá en los próximos días más información sobre los avances tras su visita a Washington.