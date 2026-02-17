Sheinbaum anuncia que la próxima semana presentará su reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este martes que la próxima semana presentará su reforma electoral en la conferencia matutina y después la enviará al Congreso de la Unión.

La declaración ocurre después de que este lunes se reportara que la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral le entregó el documento a la mandataria.

La presidenta insistió en que su intención es reducir el costo de las elecciones en México y el financiamiento de los partidos políticos.

Pese a la insistencia de la prensa, Sheinbaum no compartió el día de la semana que hará la presentación de su proyecto y se limitó a señalar que será “la próxima semana”.