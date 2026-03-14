SHCP da subsidio, pero sólo a diesel

El Gobierno decidió dar un apoyo temporal al diesel para contener la inflación, pero no aplicará ese beneficio a las gasolinas Magna y Premium.

Según un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, durante la semana del 14 al 20 de marzo la Secretaría de Hacienda reducirá parte del impuesto que se cobra al diesel.

Este apoyo consiste en descontar 35.21 por ciento del impuesto que normalmente se paga por cada litro. Con ello, el gravamen bajará 2.59 pesos por litro, por lo que el impuesto quedará en 4.77 pesos, cuando la semana pasada era de 7.36 pesos.En cambio, las gasolinas Magna y Premium no recibirán este apoyo, por lo que el impuesto que se cobra por cada litro se mantendrá en 6.70 pesos para la Magna y 5.65 pesos para la Premium.

“Es un reconocimiento de la importancia de mantener la inflación contenida, porque al final del día las mercancías en este País se mueven con el diesel”, explicó Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Imco.

Información tomada de Agencia Reforma