Shakira y Manuel García-Rulfo son vistos juntos y desatan rumores de romance

Shakira y Manuel García-Rulfo fueron vistos juntos, desatando rumores de romance. Mientras tanto, repasamos el historial amoroso de ambos y lo que se sabe hasta ahora.

Shakira y el actor mexicano Manuel García-Rulfo fueron vistos juntos recientemente, un encuentro que ha dado pie a rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Las imágenes difundidas por medios estadounidenses muestran a la cantante colombiana y al protagonista de The Lincoln Lawyer compartiendo tiempo en un ambiente relajado. Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la naturaleza de su vínculo.

Shakira y Manuel García-Rulfo juntos desatan rumores de romance

n La imagen de Shakira y Manuel llamó la atención debido a que la colombiana atraviesa uno de los momentos más exitosos de su carrera gracias a la gira Las Mujeres Ya No Lloran, mientras que García-Rulfo se ha consolidado como una de las figuras latinas con mayor proyección en Hollywood gracias a su trabajo al frente de la exitosa serie de Netflix.

Los rumores también han generado interés porque, de acuerdo con reportes publicados por People y HELLO!, el actor mexicano mantenía una relación con Audrey McGraw, hija de las estrellas de la música country Tim McGraw y Faith Hill. Ambos fueron fotografiados juntos en distintas ocasiones durante 2024 en Nueva York y otros eventos sociales, alimentando las versiones de una relación que habría comenzado un año antes.

Shakira en la inauguración del Mundial (Getty Images)

Hasta ahora no existe información pública que confirme una ruptura entre García-Rulfo y Audrey McGraw, ni tampoco una relación sentimental entre el actor y Shakira.

El historial amoroso de Shakira

La última relación formalmente conocida de Shakira fue con el exfutbolista Gerard Piqué. La pareja inició su historia de amor en 2010, después de coincidir durante la Copa Mundial de Sudáfrica, y permaneció junta durante más de una década.

Aunque nunca contrajeron matrimonio, tuvieron dos hijos, Milan y Sasha, y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del entretenimiento y el deporte. Su separación fue anunciada en junio de 2022 y tuvo repercusiones internacionales debido a la enorme atención mediática que generó.

Shakira y Piqué (Getty Images)

Desde entonces, la cantante ha sido vinculada sentimentalmente con varias celebridades. Entre ellas destacan Tom Cruise, con quien coincidió durante el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 en 2023; el piloto británico Lewis Hamilton, con quien fue vista en diversas ocasiones en Miami, Barcelona e Ibiza; y la estrella de la NBA Jimmy Butler.

Sin embargo, ninguno de esos romances fue confirmado. De acuerdo con reportes de TMZ, Page Six y otros medios estadounidenses especializados en espectáculos, las versiones nunca pasaron de especulaciones y encuentros sociales.

La discreta vida sentimental de Manuel García-Rulfo

A diferencia de Shakira, Manuel García-Rulfo ha mantenido su vida privada lejos de los reflectores.

Durante gran parte de su carrera evitó hablar públicamente de sus relaciones sentimentales. Por ello, Audrey McGraw se convirtió en la primera pareja con la que fue relacionado de manera constante por la prensa de espectáculos estadounidense.

Manuel García-Rulfo

Según reportes de People, HELLO! y Just Jared, ambos comenzaron a ser vinculados en 2023 después de compartir fotografías tomadas en los mismos destinos y aparecer juntos en distintos eventos. Con el paso de los meses, las imágenes de la pareja hicieron que la relación fuera considerada prácticamente un hecho por la prensa especializada.

En entrevistas recientes, el actor mexicano ha evitado profundizar en su situación sentimental, aunque en una conversación con HOLA! habló de manera positiva sobre su vida personal y aseguró sentirse afortunado en el amor.

Por ahora, el encuentro entre Shakira y Manuel García-Rulfo sigue siendo solamente eso: un encuentro que ha despertado curiosidad entre sus seguidores y en la prensa internacional. Sin declaraciones oficiales ni confirmaciones de sus representantes, cualquier versión sobre un posible romance permanece en el terreno de la especulación.