Shakira revela hasta cuándo volverá a tener novio

La cantante colombiana Shakira declaró que está enfocada en la crianza de sus hijos y no iniciaría una relación de pareja hasta que ellos sean mayores de edad.

Shakira atraviesa uno de los momentos más intensos y exitosos de su carrera. Con una gira internacional, nueva música y una participación histórica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cantante colombiana asegura que hoy su atención está puesta en una sola dirección: sus hijos y su trabajo.

Shakira habla de la separación de Piqué

En entrevista con People en Español, la intérprete de Las mujeres ya no lloran habló sobre los cambios que ha experimentado en los últimos años, la fortaleza que encontró tras uno de los periodos más difíciles de su vida y la manera en que la maternidad transformó por completo su perspectiva.

“Aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba”, confesó la artista al reflexionar sobre los retos que enfrentó después de su mediática separación de Gerard Piqué.

La prioridad de Shakira son sus hijos, Milan y Sasha

Aunque durante mucho tiempo ha sido una de las mujeres más observadas del mundo, Shakira asegura que actualmente no tiene espacio para pensar en una nueva relación sentimental. Entre la crianza de Milan y Sasha, los compromisos profesionales y los proyectos que prepara para los próximos meses, el amor no figura entre sus prioridades.

“No estoy pensando en futuras parejas. Estoy pensando en criar a mis hijos. Tal vez cuando sean mayores o algo así. No lo sé. Ahora mismo estoy muy ocupada con mi carrera y mi vida”, afirmó.

La cantante también reconoció que convertirse en madre cambió radicalmente su forma de enfrentar las adversidades. En los momentos más complejos de su vida personal, fueron precisamente sus hijos quienes le dieron la fuerza para seguir adelante.

“Cuando tu mundo se derrumba, tienes que levantarte y seguir adelante porque tienes la responsabilidad de cuidar a tus hijos”, expresó.

Shakira (Getty Images)

Además de su gira mundial, Shakira se encuentra involucrada en uno de los proyectos más importantes de su carrera reciente: su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La colombiana explicó que la canción que prepara para el torneo busca transmitir un mensaje de inspiración y resiliencia.

“Quería escribir algo para este Mundial. Es mucho más que una canción para el Mundial. Es un mensaje para cada niño al que le han dicho que su sueño es demasiado grande”, señaló.

A más de tres décadas de haber iniciado su trayectoria profesional, la artista asegura que sigue mirando hacia adelante con ilusión y entusiasmo. Lejos de sentir que ha alcanzado una meta definitiva, considera que está entrando en una nueva etapa de crecimiento personal y creativo.

“Siento que apenas estoy comenzando”, dijo.

Shakira (Getty Images)

Con millones de discos vendidos, una gira que continúa rompiendo récords y nuevos proyectos en el horizonte, Shakira parece haber encontrado una definición distinta del éxito: una que combina libertad, madurez y la certeza de que aún tiene mucho por conquistar.

“Ahora tengo más confianza en mí misma que nunca”, concluyó.