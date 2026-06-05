Asegura GOECHI 15 vapeadores durante intervención en escuela secundaria de Matamoros

Como parte de las acciones permanentes para fortalecer la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes, elementos del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (GOECHI) de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), realizaron una intervención preventiva en la Escuela Secundaria Federal Alfredo Chávez Amparán, ubicada en el municipio de Matamoros.

Durante la actividad, enfocada en la promoción de hábitos saludables y la prevención de conductas de riesgo, se aseguraron diversos dispositivos electrónicos para fumar, comúnmente conocidos como vapeadores, los cuales fueron detectados entre el alumnado.

Dichos dispositivos fueron retirados por el cuerpo docente a los alumnos a lo largo del ciclo escolar, no obstante, algunos estudiantes realizaron la entrega voluntaria de dichos aparatos tras recibir información sobre los riesgos que representan para la salud, así como acerca de la prohibición legal relacionada con su comercialización y uso entre menores de edad.

También se aseguraron dos envases con líquido para vapeador, y un arma blanca, en específico, una navaja pequeña.

Asimismo, durante la intervención se brindó orientación a la comunidad estudiantil respecto a las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas del consumo de sustancias nocivas, fomentando la toma de decisiones responsables y el autocuidado.

Estas acciones se desarrollan en coordinación con directivos, personal docente y padres de familia, como parte de los acuerdos de convivencia escolar encaminados a garantizar ambientes seguros y propicios para el aprendizaje.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, refrendan su compromiso de continuar llevando a cabo actividades preventivas en los planteles educativos de la región sur de la entidad, contribuyendo a la formación integral de niñas, niños y adolescentes.