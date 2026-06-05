Llega Ministerio Público Itinerante de la Fiscalía de Distrito Zona Sur a Villa López

Con el objetivo de acercar los servicios de procuración de justicia a las comunidades de la región y garantizar una atención directa a la ciudadanía, este viernes 05 de junio, la Fiscalía de Distrito Zona Sur llevó su programa de Ministerio Público Itinerante al municipio de Villa López.

Durante la jornada de trabajo, realizada en la Sala de Cabildo de la Presidencia Municipal, agentes del Ministerio Público brindaron atención a las y los habitantes de dicha localidad, en donde se realizaron diversas diligencias relacionadas con carpetas de investigación, además de recibir denuncias y querellas, recabar declaraciones testimoniales y proporcionar orientación jurídica a las personas usuarias.

Además, se dio seguimiento a asuntos en trámite y se atendieron inquietudes de la ciudadanía en materia legal, con el propósito de ofrecer una atención cercana, eficiente y oportuna a quienes, por cuestiones de distancia, tienen dificultades para acudir a las instalaciones de la Fiscalía.

También, se contó con un módulo especial en el que se entregó de manera gratuita la constancia de antecedentes penales a las personas que solicitaron dicho documento, y se contó con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación que brindó seguridad a las personas que acudieron al evento.

Estas acciones forman parte de la estrategia permanente implementada por la Fiscalía General del Estado para fortalecer el acceso a la justicia en los municipios y comunidades más alejadas de la cabecera distrital, acercando los servicios institucionales a quienes más lo requieren.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera permanente en programas que permitan garantizar el acceso a los mecanismos de procuración de justicia, así como brindar atención con sentido humano y cercanía a las y los chihuahuenses.