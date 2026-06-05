Despliega Fiscalía Sur operativo para localizar a Ricardo Hideki Ortiz Ceniceros y otras personas desaparecidas en Allende

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Personas No Localizadas y/o Desaparecidas, en coordinación con la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Ejército Mexicano, realizó un operativo de búsqueda y rastreo con el objetivo de dar con el paradero de personas con reporte de desaparición y/o no localización.

Las acciones estuvieron enfocadas en la búsqueda de Ricardo Hideki Ortiz Ceniceros, cuya desaparición fue reportada el pasado 03 de junio del presente año, luego de que se le vio por última vez cuando transitaba sobre la carretera Parral–Jiménez.

Como parte de los trabajos de investigación de campo, el equipo multidisciplinario desplegó recorridos pedestres e inspecciones en diversos puntos de interés ubicados en las comunidades de Estación Adela, Estación Morita, Corralejo, San Juan de Allende y Pueblito de Allende, pertenecientes al municipio de Allende.

Durante la intervención, se realizaron labores de búsqueda, exploración y verificación en brechas, caminos vecinales y áreas de difícil acceso, además de la difusión de pesquisas relacionadas con personas que cuentan con estatus de desaparición y/o no localización.

La intervención concluyó sin novedades relevantes, no obstante, esta representación social mantiene de manera permanente los trabajos de investigación tanto de campo como de gabinete, con el propósito de esclarecer este y otros casos de desaparición.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación, refrendan su compromiso de continuar con la implementación de acciones coordinadas y permanentes que permitan fortalecer las labores de búsqueda y localización de personas.