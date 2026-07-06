Fortalece Jaime Torres las capacidades productivas del sector agropecuario

El diputado Jaime Torres, integrante del Grupo Parlamentario del PAN, confirmó la entrega de sementales a productores ganaderos del municipio de Guerrero, como parte de las gestiones realizadas a través de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado dentro del programa “Cuenta Conmigo en el Campo”, con el objetivo de fortalecer las capacidades productivas del sector.

Torres Amaya explicó que este programa contempla apoyos económicos, subsidios y apoyos en especie, en congruencia con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027. Señaló que la entrega de sementales forma parte de ese esquema de respaldo para mejorar y sostener la actividad ganadera. “Seguiremos dando continuidad a las gestiones para que estos apoyos lleguen a quienes los necesitan y fortalezcan la productividad del campo”, expresó el legislador.

El apoyo beneficia a productores ganaderos de Guerrero y contribuye a mejorar la calidad de la producción, en un contexto donde los altos costos de los insumos agropecuarios han encarecido la operación de las unidades productivas y reducido su margen de rentabilidad. El diputado destacó que este tipo de acciones permite dar más herramientas a quienes dependen de la ganadería para sostener su trabajo y su economía familiar.

En su posicionamiento, Jaime Torres señaló que desde el Congreso del Estado continuará impulsando la gestión para que este programa mantenga su orientación hacia la atención de causas estructurales de productividad, la reducción de la vulnerabilidad productiva y el fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas del sector rural. Con ello, el diputado coloca este apoyo como parte de una ruta de acompañamiento al campo en el Distrito 13.