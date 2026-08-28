Serviría credencial Bowí para evitar fraudes con tarifa preferencial en rutas

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda dio a conocer que en próximos días se reunirá con el gremio de concesionarios de transporte para atender la posibilidad de ampliar el uso de la credencial Bowí a las rutas alimentadoras.

Ello en relación a que, según declaraciones de Francisco “El Güero” Lozoya, secretario general de Permisionarios Unidos del Transporte, alrededor del 20 por ciento de las y los usuarios presentan credenciales falsas para pagar la tarifa preferencial de 6 pesos.

De la Peña valoró la información que comparten las diversas agrupaciones de concesionarios pues son quienes más saben lo que ocurre en el día a día y en este sentido, mencionó que en la ruta troncal Bowí ha sido de gran utilidad la credencial de tarifa preferencial.

Asimismo, destacó que el utilizar credenciales falsas para acceder a un beneficio que no corresponde es un fraude a la Ley de Transporte, la cual establece que el descuento del 50 por ciento aplica únicamente para adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad y personas de pueblos originarios.