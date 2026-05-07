SEP modifica su calendario y anuncia fin anticipado de clases por Mundial 2026

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que el ciclo escolar 2025-2026 terminaría de forma anticipada debido a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en México.

La decisión de que las clases concluyan el 5 de junio fue un acuerdo unánime del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, integrado por todas las secretarias y secretarios de educación.

Asimismo, el secretario de Educación, Mario Delgado, informó que modificación también obedece a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días “y que seguirá durante el mes de junio y julio”.

Los nuevos ajustes en el calendario escolar permitirán garantizar que se cumpla todo lo establecido en el plan de estudios, especificó.

“Queremos agradecer a todos los maestros y maestras, directores y directoras, supervisores y supervisoras, jefes de sector y toda la estructura administrativa del magisterio por ayudarnos a hacer este ajuste y garantizar el máximo aprovechamiento para nuestros niños y niñas. Y a las familias, papás y mamás, por apoyarnos con esta iniciativa, ¡muchas gracias!”, dijo el titular de la SEP en un video compartido mediante sus redes sociales.

Este jueves, los secretarios de educación del país celebraron la LXVI reunión del Conaedu en la sede de la SEP, donde Delgado destacó la aplicación del programa “ABC de las Emociones”, y admitió que existe un problema muy preocupante en la salud mental de los jóvenes mexicanos.

“El gobierno de México no puede ignorar esa situación y por eso se ha lanzado esta estrategia que evidentemente el éxito de la misma dependerá del trabajo conjunto de quienes estamos aquí.

“Son acciones en este programa enfocadas a la formación socioemocional en secundaria y bachilleratos por medio del arte, del juego, del deporte y sobre todo de escuchar a las y los adolescentes y jóvenes, para que expresen sus inquietudes, dolores, anhelos, miedos, y a partir de ahí podamos responder a sus necesidades”, expuso.

¿Cuándo terminan las clases?

De acuerdo con Delgado Carrillo, las clases terminan el viernes 5 de junio, seis días antes de que ocurra la inauguración del Mundial 2026 en Ciudad de México, mientras que las labores administrativas terminan el martes 12 de junio.

Posteriormente, las autoridades educativas volverán a sus actividades el 10 de agosto, con el fin de tener una semana de Consejo Técnico con las maestras y maestros para preparar el siguiente ciclo escolar.

Previo a arranque de clases, del 17 al 28 de agosto habrá dos semanas oficiales de reforzamiento de aprendizajes, para iniciar el ciclo escolar 2026-2027 el lunes 31 de agosto.

Ola de calor adelanta cierre escolar en estados

La decisión de anticipar el cierre del ciclo ocurre en medio de la ola de calor que se ha intensificado en el territorio nacional, con temperaturas de al menos 30°C.

En lugares como San Luis Potosí, principalmente en la Huasteca, la sensación térmica ha alcanzado hasta los 50 grados centígrados en los últimos días.

Por ello, el gobernador Ricardo Gallardo informó que, durante el periodo vacacional, se llevarán a cabo campamentos de verano dirigidos a niñas, niños y jóvenes, con actividades recreativas, deportivas y de convivencia, además de espacios seguros para las familias potosinas.

En días recientes, autoridades de Protección Civil y del sector educativo analizaban la posibilidad de suspender clases presenciales o cancelar actividades al aire libre debido al riesgo que representan las altas temperaturas para estudiantes, docentes y personal administrativo.

La preocupación aumentó luego de que la Dirección General de Epidemiología reportara casos de deshidratación y golpes de calor en San Luis Potosí, situación que encendió las alertas entre padres de familia y autoridades escolares.