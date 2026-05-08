Sentencian en EU a 4 sujetos por conspiración en el asesinato del ex presidente haitiano, Jovenel Moïse

Miami. Un jurado de Florida declaró culpables este viernes a cuatro hombres de conspiración en el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse en 2021, cuya muerte provocó una agitación extraordinaria en la nación caribeña.

Según alegaron los fiscales estadunidenses, el sur de Florida sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar a Moïse y remplazarlo con alguien elegido por los conspiradores.

Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages fueron declarados culpables de conspirar para asesinar o secuestrar al presidente electo de Haití y de brindar apoyo material para el complot. También fueron condenados por violar la Ley de Neutralidad de Estados Unidos y podrían enfrentar cadena perpetua.

Los fiscales argumentaron que los hombres tenían en mente a su propio líder y esperaban enriquecerse con un nuevo gobierno.

Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021, cuando cerca de dos docenas de mercenarios extranjeros, en su mayoría colombianos, atacaron su casa cerca de Puerto Príncipe. Su esposa, Martine, resultó herida durante el ataque y fue trasladada a Estados Unidos para recibir tratamiento.

Martine Moïse fue la primera testigo en el juicio, que comenzó en marzo en el tribunal federal de Miami, y describió, a través de un intérprete de criollo, cómo se despertó con el sonido de disparos pasada la medianoche. Les contó a los miembros del jurado que se volvió hacia su esposo, que estaba en la cama junto a ella, para preguntarle qué estaba pasando.

Los abogados defensores argumentaron durante el juicio que la investigación del asesinato fue un desastre y que los cuatro fueron manipulados para que asumieran la culpa de un golpe interno. Afirmaron que los hombres creían tener una orden judicial legítima firmada por un juez haitiano y que estaban liberando a Haití de Moïse, quien había excedido el tiempo permitido en el poder como presidente.

Al menos otras cinco personas se han declarado culpables de la conspiración y están cumpliendo cadena perpetua.