Sentencian a mujer por robo a casa habitación en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo mediante un procedimiento especial abreviado, una sentencia condenatoria de dos años y cuatro meses de prisión, dictada en contra de Olga Cecilia P.S., por el delito de robo con penalidad agravada.

Tras conocer el caudal probatorio que expuso el Ministerio Público, la imputada solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad por el robo que cometió el 16 de julio de 2022, en la ciudad de Parral.

Las investigaciones ministeriales, demostraron que Olga Cecilia P.S., se introdujo de manera ilegal a un domicilio de la calle Turquesa, en la colonia Fátima y sustrajo aparatos electrónicos, ropa, calzado y joyería, por un monto de 36 mil 370 pesos, así como dos mil pesos en efectivo.

Hechos por los que fue detenida por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 12 de agosto de 2025, con una orden de aprehensión.

La sentencia impuesta a la infractora, demuestra el cumplimiento del compromiso de esta representación social en la procuración de justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales.