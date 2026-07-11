Sentencian a conductor de vehículo con reporte de robo en Parral

El Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo mediante un procedimiento especial abreviado, una sentencia condenatoria de cuatro años de prisión, dictada en contra de Ángel Eduardo C.G., por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

Ante la carga probatoria expuesta por esta representación social, el imputado solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal en hechos ocurridos el 12 de octubre de 2025, en la ciudad de Parral.

De acuerdo con los antecedentes de la investigación ministerial, Ángel Eduardo C.G. fue detenido en calles de la colonia San Antonio de Las Huertas, cuando conducía un automóvil Nissan, línea Altima, modelo 1993, que un día antes había sido reportado como robado.

Con dicho antecedente, el Órgano jurisdiccional que atendió la causa penal le dictó la referida pena privativa de la libertad, la cual purgará en el Centro de Reinserción Social Número Cuatro de Parral.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en la procuración de justicia a las víctimas de los delitos económico- patrimoniales, así como en aplicar el castigo a los infractores.