Sentenciado por intento de robo a establecimiento comercial

Causó daños y extrajo cable del local “Mandala Café”, fue detenido por la Policía Municipal

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo una sentencia condenatoria de seis meses de prisión, dictada en contra del imputado Luis Armando A. A., por el delito de robo agravado en grado de tentativa, que cometió a un establecimiento comercial.

Derivado de las pruebas presentadas por el agente del Ministerio Público, el ahora sentenciado solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

El 28 de marzo de 2025, aproximadamente a las 04:00 horas, Luis Armando A. A., junto con diverso sujeto, ingresó al local comercial denominado “Mandala Café”, ubicado en la colonia San Fernando, en la ciudad de Chihuahua, en donde ocasionó daños, sustrajo alrededor de 200 metros de cable de cobre y diverso material metálico.

Fueron sorprendidos por agentes de la Policía Municipal, quienes pudieron detener al ahora sentenciado, mientras que su cómplice huyó.

Enfrentó su proceso penal bajo medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva y al incumplirlas, fue detenido con una orden de aprehensión y fue vinculado a proceso, mismo que concluyó en un procedimiento abreviado.

Con lo anterior y gracias al trabajo del Ministerio Público, se logró la sentencia condenatoria y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.