Sentenciado en juicio abreviado a siete años de prisión por robo a joyería en Juárez

El cuantioso robo fue cometido el pasado 8 de febrero

La Unidad Especializada en la Investigación de Robos de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de siete años de prisión, dictada en contra de Luis Enrique C. M., por su responsabilidad en el delito de robo agravado.

El ahora sentenciado, aceptó su participación en el robo cometido el 08 de febrero del año en curso, a una joyería ubicada dentro de un centro comercial en la Avenida Ejército Nacional, de la colonia Benito Juárez, en Ciudad Juárez.

Las indagatorias ministeriales establecieron que el ahora sentenciado, junto con diversos coimputados, se robó diversas piezas valuadas en aproximadamente dos millones de pesos.

Hechos por los que fue detenido con una orden de aprehensión y se procedió penalmente en contra.

Durante la continuación de la audiencia inicial, Luis Enrique C. M., se apegó a un procedimiento abreviado, en el que el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, impuso la sentencia que purgará en prisión

Además, fue condenado a pagar una multa de 200 UMA, así como la reparación del daño por la cantidad de 2 millones de pesos.

Con resultados como este, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y la reparación de los daños.