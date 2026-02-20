Sentenciado a más de 10 años de prisión por homicidio en la División del Norte

• Tras privar de la vida a su víctima, enterró el cuerpo en el patio de la vivienda

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 10 años y siete meses de prisión, dictada en contra de Valentín G. R., por el delito de homicidio simple, que cometió a José Luis R. M., el 26 de enero del 2024, en un domicilio de la calle Francisco Portillo de la colonia División del Norte, en Ciudad Juárez.

Por medio de las investigaciones a cargo de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Contra la Vida, se pudo establecer que el ahora sentenciado, golpeó a la víctima con objetos contundentes hasta causarle la muerte y posteriormente enterró el cadáver en el patio de la vivienda.

Crimen por el que fue detenido en los términos de la flagrancia por elementos de la Policía Municipal y se procedió penalmente en su contra.

El proceso penal seguido en contra de Valentín G. R., terminó en un juicio abreviado en el que recibió del Juez de Control conocedor de la causa penal, la sentencia que purgará en prisión.

También fue condenado a pagar la cantidad de un millón 847 mil 450 pesos, por indemnización de muerte y gastos funerarios.