Sentenciado a 5 años y medio de prisión por intento de homicidio en Delicias

En octubre del 2024, disparó con un arma de fuego a un hombre

Deberá pagar 95 mil por la reparación del daño

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, Integridad Física y Daños, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Delicias, obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años, seis meses y 20 días de prisión, en contra de José Juan A. G., por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

En procedimiento abreviado, el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 753/2024, dictó la sentencia y, además, lo condenó a pagar de 95 mil pesos, como reparación del daño, derivado de gastos e insumos médicos, y atención psicológica a la víctima.

Para ello, el Ministerio Público a cargo de las investigaciones, demostró que el ahora sentenciado, intentó privar de la vida a un masculino, a quien le disparó con un arma de fuego en al menos cinco ocasiones, provocándole diversas fracturas y afectaciones a órganos vitales, en hechos ocurridos el 7 de octubre del 2024, en el exterior de un domicilio de colonia Tierra y Libertad, en la ciudad de Delicias

La detención de José Juan A. G., a cargo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, fue el 26 de octubre de 2025, con una orden de aprehensión.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de los agentes del Ministerio Público, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.