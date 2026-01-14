Sentenciado a 5 años de prisión por violación y abuso sexual

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años y ocho meses de prisión, dictada en contra de Ricardo S. M., por los delitos de violación con penalidad agravada y abuso sexual, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

Ante los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales Contra la Familia y Trata de Personas, el imputado se apegó a un procedimiento especial abreviado, aceptando que realizó los delitos de índole sexual a una adolescente.

De acuerdo con la carpeta de investigación, Ricardo S. M., de 33 años de edad, agredió sexualmente a su víctima, en hechos ocurrieron los días 08 y 29 de julio del año 2024, en un domicilio de la colonia Senderos de San Isidro.

La detención del ahora sentenciado se realizó mediante una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación el 31 de julio del año 2024, en ciudad Juárez.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal, analizó las pruebas y argumentos incriminatorios para dictar la sentencia que Ricardo S. M., purgará en el Centro de Reinserción Social número 3.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de 60 mil pesos por concepto a la reparación del daño.