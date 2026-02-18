Sentenciado a 22 años de prisión por intentar privar de la vida a su ex pareja sentimental

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género y la Familia, obtuvo una sentencia condenatoria de 22 años de prisión, dictada en contra de Bryan Alonso O. P., por los delitos de violencia familiar, feminicidio en grado de tentativa y daños.

En el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios de Mujeres por Razones de Género, demostró la responsabilidad penal de Bryan Alonso O. P., por hechos registrados el 29 de julio del año 2023, en la colonia San Antonio, en Ciudad Juárez.

Por medio de las investigaciones ministeriales se logró establecer que ese día, la víctima circulaba a bordo de un vehículo, cuando fue alcanzada por el ahora sentenciado en una motocicleta y la agredió física y psicológicamente, luego la amenazó de muerte con un arma de fuego con la cual disparó en varias ocasiones en contra del vehículo en el que se encontraba la afectada.

Bryan Alonso O. P., fue detenido mediante una orden de aprehensión que le cumplimentaron elementos de la Agencia Estatal de Investigación el sábado 27 de noviembre del año 2023.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó el fallo condenatorio en contra de Bryan Alonso O. P., quien en la audiencia de individualización de sanciones recibió la sentencia privativa de la libertad que purgarán en el Cereso número tres