Sentenciado a 12 años de prisión por homicidio y homicidio en grado de tentativa

– En procedimiento abreviado aceptó su responsabilidad penal

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia de 12 años de prisión, dictada en contra de Brayan Aldair R. R., por los delitos de homicidio y homicidio calificado en grado de tentativa que cometió en Ciudad Juárez.

Ante las pruebas y argumentos incriminatorios que presentó un agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos Contra la Vida durante el proceso penal, el ahora sentenciado se apegó a un procedimiento especial abreviado, aceptando su responsabilidad penal

De acuerdo con las indagatorias, Brayan Aldair R. R., disparó con un arma de fuego a sus víctimas, perdiendo la vida un masculino por laceración encefálica secundaria a herida producida por proyectil de arma de fuego, en hechos registrados la noche del 22 de septiembre del año 2024, en el cruce de las calles Fundadores de América y Senderos de Cañalejas de la colonia Senderos de San Isidro,

Derivado del ataque, otras cinco personas, entre ellas un menor de edad, resultaron lesionados.

El ahora sentenciado fue detenido con una orden de aprehensión ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, solicitó la terminación anticipada de su proceso y recibió del Juez conocedor de la causa penal, la sentencia que purgará en el Centro de Reinserción Social número tres.