Sentenciado a 11 años de prisión por violación y privación de la libertad

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM), obtuvo una sentencia condenatoria de 11 años de prisión, dictada en contra Jean Carlos F. M., por los delitos de violación agravada y privación de la libertad personal.

En el juicio Oral, un agente del Ministerio Público de la FEM, demostró la responsabilidad penal del ahora sentenciado, por los hechos delictivos que cometió el 26 de mayo del 2021.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ese día, Jean Carlos F. M., amagó con un arma punzocortante a su víctima para privarla de la libertad, hizo que abordará un vehículo, en el que la trasladó hasta un domicilio ubicado en la colonia Villa Juárez en la ciudad de Chihuahua, donde la agredió física y sexualmente.

Hechos por los que fue detenido con una orden de aprehensión cumplimentada por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, el 29 de octubre del 2024, en la colonia UP, en la ciudad de Chihuahua

En seguimiento a las etapas procesales, el Tribunal de Enjuiciamiento en el Distrito Judicial Morelos consideró el caudal probatorio que presentó la representación social, para dictar fallo condenatorio y la sentencia de prisión en contra de Jean Carlos F. M., quien además, deberá hacer el pago de la reparación integral del daño.