Sentenciado a 1 año y 6 meses de prisión por robo a local comercial

• Deberá pagar 839 pesos de reparación del daño

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, obtuvo una sentencia condenatoria de un año y seis meses de prisión, dictada en contra del imputado Brayam Eduardo M. S., por el delito de robo agravado cometido a local comercial.

Ante los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, el ahora sentenciado solicitó la terminación anticipada de su proceso, al admitir su responsabilidad penal ante el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2505/2026.

Mediante la investigación se pudo acreditar que el 1 de septiembre de 2026, Brayam Eduardo M. S., sustrajo de manera ilícita una botella de whisky del establecimiento comercial Alsuper, ubicado en la avenida Niños Héroes, de la colonia Centro, en la ciudad de Chihuahua.

Al momento de ser descubierto por personal de seguridad, arrojó la botella al piso y fue retenido hasta la llegada de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público, para las indagatorias y el proceso correspondientes.

En audiencia especial para el procedimiento abreviado, el Juez de Control dictó la sentencia de prisión en contra de Brayam Eduardo M. S., y lo condenó a pagar la cantidad de 839 pesos por concepto de reparación del daño.

Con lo anterior y gracias al trabajo de esta Fiscalía, se logró la sentencia condenatoria y se garantizan las sanciones en contra de quienes incurren en la comisión de delitos que afectan al sector comercial, con quienes existe plena coordinación para combatir los robos.