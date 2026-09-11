Promueve IMSS Chihuahua salud bucal con feria de prevención y atención dental

• La Feria de Salud Bucal busca fortalecer la prevención de enfermedades y problemas dentales mediante la promoción de buenos hábitos de higiene.

• Entre las acciones se encuentran la enseñanza del correcto cepillado y uso de hilo dental, detección de placa dentobacteriana, aplicación de flúor, así como obturaciones, extracciones y curaciones básicas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua beneficia a la derechohabiencia con diversas acciones que se llevan a cabo en la Feria de Salud Bucal, realizadas en las diferentes unidades médicas y hospitalarias del estado.



Lo anterior forma parte de las estrategias que el Instituto realiza de manera permanente, a través de la Coordinación de Prevención y Atención de la Salud de la Jefatura de Prestaciones Médicas, con el objetivo de fortalecer la salud de las y los derechohabientes de la entidad.

En esta Feria de la Salud Bucal se enfatiza la importancia de la prevención de enfermedades bucales, que pueden derivar en complicaciones que requieren tratamientos complejos e incluso hospitalización, así como la atención curativa a la población.

Entre las acciones que se están difundiendo en esta jornada se encuentran la técnica del correcto cepillado de dientes, utilización de hilo dental, detección de placa dentobacteriana, aplicación de flúor, así como obturaciones, extracciones, curaciones y detartrajes.

Cabe destacar que el IMSS lleva a cabo de manera permanente las actividades de prevención bucal a la población derechohabiente, principalmente a menores de 10 años, mujeres embarazadas, y personas con diabetes e hipertensión.

Es importante que la ciudadanía adopte una adecuada higiene bucal, que le permitirá reducir los riesgos de enfermedades como la caries, periodontales (de las encías) y la perdida de piezas dentales.

El IMSS en Chihuahua recomienda a la población una revisión dental periódica, la cual es recomendable efectuar cada seis meses, con un profesional en la materia.