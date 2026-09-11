Acusado de incumplir con la pensión alimenticia de su hijo por 4 años

– Al parecer dejó de pagar la pensión en perjuicio de su hijo menor de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, formuló imputación en contra del detenido Heriberto S. M., por el delito de incumplimiento de la obligación alimentaria.

El imputado fue capturado con una orden de aprehensión y llevado a la audiencia celebrada en donde un agente del Ministerio Público hizo de su conocimiento los hechos delictivos que se le atribuyen.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, incumplió con su obligación de proporcionar alimentos a su hijo menor de edad, en el periodo comprendido del 8 de diciembre de 2022, y lo que va del presente año.

El Juez de Control programó la continuación de la audiencia, para este viernes 11 de septiembre, a las 12:00 horas, audiencia en la que se resolverá la situación jurídica de Heriberto S. M.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de realizar las investigaciones necesarias para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y proceder penalmente contra quienes resulten responsables.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).