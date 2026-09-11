Chihuahua da paso histórico al tipificar acecho: América Aguilar

“El acecho es siempre el primer paso de cualquier otro crimen, por eso es tan importante reconocerlo, e implementar acciones para detenerlo y proteger a las víctimas de esta violencia” señaló la Diputada América Aguilar en sesión de Congreso del Estado donde se aprobó la tipificación del delito de acecho.

La reforma, establece una pena de 1 a 3 años de prisión y de 60 a 300 días multa para quien, sin consentimiento de la víctima y con la intención de controlarla, intimidarla o coaccionarla, incurra de manera reiterada en conductas de persecución, vigilancia o comunicación no deseada.

De acuerdo con la legisladora, que Chihuahua sea uno de los primeros estados en México que agrega este delito a su Código Penal es un paso histórico en la defensa del derecho a la vida libre de violencia: “Al tipificar el acecho, se reconoce lo que muchas mujeres han tenido que vivir en silencio, y se pueden implementar acciones para protegerlas y evitar que sufran otros ataques y violencias” dijo.

“Queremos que las mujeres se sientas seguras, que se les crea y cuando hay persecución de alguien más, que no tengan que vivirlo en silencio o sin apoyo” hizo hincapié la petista al recordar casos anteriores donde víctimas de acecho, a pesar de querer denunciar no podían porque no se encontraba como delito y tenían que soportar la escalada de esta violencia.

Para finalizar su participación, Aguilar Gil agradeció a compañeras, compañeros y activistas, que trabajaron en conjunto las cuatro propuestas que se presentaron por parte de la legisladora y homónimos del PAN y MORENA, para construir el dictamen aprobado, a quienes reconoció, hicieron posible este gran paso para Chihuahua en justicia y seguridad.