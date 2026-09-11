Todo listo para el desfile cívico-militar de la Independencia de México

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) invita a la ciudadanía al desfile cívico-militar conmemorativo del 216 aniversario del inicio del Movimiento de Independencia de México, que reunirá a cerca de 5 mil personas en 63 agrupamientos.

El acto iniciará a las 9:00 horas del miércoles 16 de septiembre, desde el cruce de las avenidas Venustiano Carranza y Allende, para avanzar por la avenida Benito Juárez hasta la intersección con la avenida Cristóbal Colón.

La descubierta motorizada de la Subsecretaría de Movilidad abrirá la marcha, seguida por las Fuerzas Armadas y nueve escoltas escolares.

Después avanzarán estudiantes de secundaria, media superior y superior, integrantes de asociaciones civiles y personal de dependencias gubernamentales. Las bandas de guerra y los grupos escolares serán evaluados por un jurado para reconocer a los mejores de cada nivel.

Entre las organizaciones invitadas se encuentran Rescate Juvenil Deportivo, el Pentathlon Deportivo Militarizado y la Escuela de Charrería El Pitayo.

En materia de seguridad y protección civil se contará con elementos de la Agencia Estatal de Investigación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, las coordinaciones Estatal y Municipal de Protección Civil, la Cruz Roja Mexicana y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Para brindar atención a las y los asistentes habrá servicio médico de primeros auxilios, sanitarios portátiles y un área especial para personas con discapacidad y adultos mayores.

La ceremonia oficial será encabezada por la gobernadora Maru Campos, acompañada por el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, así como autoridades civiles y militares.