Hasta por un termo hacen berrinche: Arturo Medina se une al #TermoChallenge del PRI

Ante el enfrentamiento en la red social X entre los dirigentes nacionales del PRI, ‘Alito’ Moreno y la de Morena, Ariadna Montiel, debido a un termo que el jefe priista llevó a la sesión del Consejo General del INE y derivó en el llamado #TermoChallenge, el coordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional en el Congreso de Chihuahua, Arturo Medina, se unió a la tendencia que ya se ha viralizado en las redes sociales.

El coordinador del partido tricolor en el Legislativo de Chihuahua publicó una fotografía con su respectivo termo rojo con las siglas del PRI, y señaló:

“Tan enojados están los narcopolíticos de guinda porque saben que ya se les acabó el corrido, que hasta por un termo hacen berrinche. Ya saben que ya se van porque el pueblo los desprecia por corruptos y traicioneros”.

Y es que ayer en la sesión del Consejo General del INE, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI llevó un termo con las siglas del partido, lo que a decir de la dirigente nacional de Morena, se trató de un acto anticipado de campaña, lo que derivó en el llamado #TermoChallenge.